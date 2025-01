So viel Reichweite verlieren E-Autos wirklich im Winter

Frostige Temperaturen machen Elektroautos zu schaffen. Grund dafür ist, dass die Kälte das flüssige Elektrolyt im Akku zäher werden lässt und damit die Betriebsdauer verringert wird.

Wie stark sich das tatsächlich auf aktuelle E-Auto-Modelle auswirkt, hat das norwegische Magazin Motor zusammen mit dem norwegischen Verkehrsclub NAF getestet. Der jährliche Winter-Reichweiten-Check wurde bereits zum 6. Mal durchgeführt.

24 Autos bei milden Temperaturen getestet

Gefahren wurde auf einer Strecke mit verschiedenen Winterbedingungen wie rutschige und nasse Straßen. Die Temperaturen waren allerdings eher mild mit um die 5 Grad Celsius.

Beim Test wurde die Strecke mit 24 vollständig geladenen E-Autos so lange abgefahren, bis der Akku komplett entladen war. Die erreichte Strecke wurden dann mit den offiziellen Angaben nach WLTP abgeglichen.

Polestar vor BYD

Die Nase vorn hat dabei der Polestar 3 mit nur 5 Prozent Reichweitenverlust, also 530 km statt 560 km nach WLTP. Das ist der zweitbeste Wert, den ein Fahrzeug in 6 Testjahren bisher erzielte. Auf Platz 2 landet der BYD Tang mit absolvierten 482 km statt 530 km (WLPT), also ein Verlust von 9 Prozent.

