Unbekanntes E-Auto aus China schlägt Tesla bei Reichweite im Schnee

Bisher hat das Model 3 einen regelmäßigen E-Auto-Vergleich in Norwegen dominiert. Nun gibt es einen überraschenden Sieger.

Der norwegische Autofahrer*innenclub NAF veranstaltet zweimal im Jahr einen großen E-Auto-Vergleichstest namens " El Prix " - einmal im Winter, einmal im Sommer. Beim aktuellen Wintertest wurden die Reichweiten von 23 verschiedenen Elektroautomodellen bei eisigen Temperaturen getestet. Aufgrund seines bisherigen Abschneidens galt das Tesla Model 3 als Favorit. Wie Electrek berichtet , kam es nun aber zu einer überraschenden Wachablöse an der Spitze des Reichweiten-Rankings.

Tesla-Reichweite um fast 30 Prozent reduziert

Beim aktuellen Test schnitt jedenfalls nicht das Tesla Model 3 am besten ab. Anstatt seiner angegebenen Reichweite von 629 Kilometer erreichte das E-Auto nur 441 Kilometer, also um 29,9 Prozent weniger als der Hersteller sagt - die Angaben beruhen meist nicht auf winterlichen Bedingungen. Das chinesische E-Auto HiPhi Z dagegen sollte laut Hersteller 555 Kilometer weit kommen und tatsächlich erreicht es 522 Kilometer. Das bedeutet eine Abweichung von nur 5,9 Prozent.

Plätze 2 und 3 an BMW und Lotus

Vielen E-Auto-Fahrer*innen wird das Unternehmen HiPhi gar kein Begriff sein. Der erst junge chinesische Autohersteller ist im E-Auto-begeisterten Norwegen aber bereits am Markt. An zweiter Stelle im "El Prix"-Wintertest liegt im Übrigen der BMW i5, der seine Normreichweite um 12,2 Prozent verfehlt. An dritter Stelle liegt der Lotus Eletre mit einem Minus von 12,3 Prozent.