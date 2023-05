Chinesisches E-Auto mit 1.000 km Reichweite vor Europastart

Der chinesische Autobauer Zeekr will noch in diesem Jahr nach Europa kommen. Mit im Gepäck hat das Unternehmen sein Elektroauto Zeekr 001 , das eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern haben soll.

Preis noch unbekannt

Der Zeekr 001 wird in China bereits ausgeliefert und soll Ende des Jahres auch nach Schweden und in die Niederlande kommen. 2024 sollen dann weitere Länder folgen, bis 2026 soll er in den meisten westeuropäischen Ländern erhältlich sein. In China liegen die Preise für den Zeekr 001 - je nach Ausstattung - zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Die Preise in Europa dürften allerdings deutlich höher liegen.

Zudem darf man auf weitere Modelle gespannt sein. So wurde erst Anfang des Jahres der Kleinwagen Zeekr 003 in Europa gesichtet (die futurezone hat berichtet).