Das sind die 15 beliebtesten Elektroautos in China

In China sind zahlreiche Elektroautos zu leistbaren Preisen erhältlich. Das zeigt sich auch in der Verkaufsstatistik.

Li One (Li Auto)

Die meistverkauften E-Autos in China

Diese Zahlen gab vor wenigen Tagen die China Passenger Car Association bekannt. Dabei werden auch die beliebtesten beziehungsweise meistverkauften Elektroautos in China aufgelistet, wie CNBC schreibt .

Wenn es um Elektromobilität und Elektroautos geht, lohnt sich meist ein Blick nach China . Im vergangenen Jahr wurden dort knapp 3 Millionen neue, rein elektrisch betriebene Autos zugelassen. Damit beträgt der Anteil von Elektroauto-Neuzulassungen ungefähr 15 Prozent an den Gesamtzulassungen.

Qin Plus EV von BYD

3. Tesla Model Y

Das Tesla Model Y ist 2021 in China auf den Markt gekommen und wird auch vor Ort produziert. Trotz des deutlich höheren Preises als die meisten anderen beliebtesten E-Autos belegte es den Rang 3 in den Verkaufscharts. In China wurden im vergangenen Jahr 169.853 Stück des Model Y verkauft.