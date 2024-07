Wie die Ukraine einen russischen Überschallbomber entführen wollte

Demnach soll die Ukraine einen russischen Piloten über Telegram kontaktiert haben. Gut 3 Millionen US-Dollar und die italienische Staatsbürgerschaft sollen dem russischen Tu-22M3-Piloten für die Entführung des Kampfflugzeugs in Aussicht gestellt worden sein.

Tu-22-Entführung ging nach hinten los

"Der ukrainische Geheimdienst beabsichtigte, einen russischen Militärpiloten anzuheuern und einen Bomber in die Ukraine zu fliegen", teilte der FSB auf seiner Webseite am Montag mit. Der ukrainische Geheimdienst SBU nahm zu den Darstellungen zunächst nicht Stellung.

Der FSB behauptet, der russische Pilot sei auf das Angebot nicht eingegangen und habe den Vorfall seine Vorgesetzten gemeldet. Daraufhin habe man auch Informationen erhalten, die nützlich für Angriffe auf den ukrainischen Flugplatz Oserne westlich von Kiew gewesen seien, teilte der FSB weiter mit.

In der Region Schytomyr, in der der Flughafen liegt, wurde am frühen Montag Luftalarm ausgelöst. Nach Berichten auf sozialen Plattformen, darunter auch im Kurznachrichtendienst Telegram, kam es zu Explosionen. Reuters konnte die Berichte nicht verifizieren.

