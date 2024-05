Stealth-Bomber B-21: Erstes offizielles Flug-Foto verrät neue Details

Zum ersten Mal ist das Seitenprofil des neuen Tarnkappenbombers B-21 Raider der US Air Force zu sehen.

Die Bilder sind hochauflösend und aus einer neuen Perspektive aufgenommen. Daher verraten sie zahlreiche Details über den fortschrittlichsten Stealth-Bomber, der derzeit ausgiebigen Tests unterzogen wird, bevor in Dienst gestellt wird.

Das Geheimnis um den neuen Tarnkappenbomber der USA ist um ein weiteres Stück gelüftet. Die US Air Force hat nämlich 3 neue Bilder veröffentlicht. Mit dabei ist die erste offizielle Aufnahme, die den B-21 im Flug zeigt. Ebenso ist es das erste Foto, auf dem das Seitenprofil des Bombers eindeutig zu sehen ist.

© US Air Force

Ebenso gut zu erkennen sind die seitlichen Fenster des Cockpits. Die nach vorne gerichteten Fenster erlauben nur eine eingeschränkte Sicht, eignen sich aber perfekt für Tankmanöver in der Luft. Das Schwarz-Weiße-Symbol für den Tankanschluss am Dach des Flugzeugs ist auch zu sehen.

Besonders interessant am Seitenprofil ist, dass man den Lufteinlass für die Triebwerke kaum erkennt. Der "Auspuff" der Triebwerke ist auf den Bildern praktisch unsichtbar . Die gut versteckten Triebwerke tragen wesentlich zu den Tarneigenschaften bei.

© US Air Force

Details am Rumpf

Die strichlierte Linie oberhalb des Cockpits zeigt die Luke für den Schleudersitz. Bei der nach vorne gerichteten Stange handelt es sich um eine Sensor-Lanze. Diese ist nur bei den Testflügen montiert, um Daten zu den Flugeigenschaften zu sammeln. Bei den Testflügen zieht der B-21 außerdem ein Seil hinter sich her, an dem Sensoren angebracht sind. Sie liefern Informationen über Flugeigenschaften und Aerodynamik.

An der Unterseite sind 2 bolzenähnliche Objekte zu erkennen. Dabei dürfte es sich laut twz.com um Antennen handeln. Diese werden bei Bedarf ausgefahren. Im Einsatz werden sie eingezogen und schließen bündig mit dem Rumpf ab, um den Radarquerschnitt so klein wie möglich zu halten, was die Stealtheigenschaften verbessert. Auch bei der rautenförmigen Aussparung dürfte es sich um einen Datenübertragungssystem handeln.

An der Unterseite sowie am hinteren oberen Ende sind die Signallichter zu sehen. Auch die werden nur bei Bedarf ausgefahren.

