Neue Fotos von chinesischem Stealth-Kampfjet J-35

Wie in den bereits zuvor veröffentlichen Fotos ist die Hülle des Kampfjets auch in den neuen Bildern sehr glatt, damit die Radarsignatur des Flugzeugs möglichst gering ist. Der Jet scheint vorn am Bauch außerdem eine Lüneburg-Linse zu tragen. Diese kugelförmigen, abnehmbaren Gebilde dienen als Radarreflektoren , die es Stealth-Flugzeugen ermöglichen, für die zivile Flugsicherung sichtbar zu werden.

Laut Luftfahrt-Experte Andreas Rupprecht könne so bereits das Training mit den J-35-Flugzeugen gestartet werden, bevor der Flugzeugträger Fujian einsatzfähig ist. Anders als bei der Fujian mit ihren elektromagnetischen Katapulten müsse man beim Start via Rampe allerdings Einbußen hinnehmen. So müsse man etwa den Treibstoff und die Last an Waffen reduzieren, um abheben zu können.

J-35 könnte j-15 unterstützen

Die J-35 könnte als kleineres und leichteres Flugzeug grundlegende Aufgaben des Luftschutzes übernehmen, wie etwa die Unterstützung der J-15 gegen feindliche Kampfjets. Die J-15 soll sich währenddessen auf Aufgaben zur Schiffsabwehr und den Bodenangriff konzentrieren.