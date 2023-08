Chinas Stealth-Fighter J-35 erstmals bei Flugtests gesichtet

Das Video, das von mehreren Accounts auf Twitter (X) geteilt wurde, zeigt das zweistrahlige Flugzeug in grauer Lackierung mit ausgefahrenem Fahrwerk. Der Jet scheint in dem Video zur Landung anzusetzen, berichtet die Eurasian Times .

➤ Mehr lesen: China will Kampfjets mit Hyperschallraketen auf Flugzeugträgern einsetzen

Chinas anderes trägergestütztes Kampfflugzeug, die J-15 , wird in erster Linie als Mehrzweckkampfflugzeug eingesetzt. Sie ist größer und schwerer als die J-35 und soll auf der russischen Suchoi Su-33 basieren.

Die chinesische Armee hatte die Entwicklung der J-35 ursprünglich abgelehnt. Es wurde jedoch immer angenommen, dass das Projekt wiederbelebt wird, da die Spannungen mit den USA unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zugenommen haben. Selbst während der Covid-19-Pandemie arbeitete man auf Hochtouren an dem Kampfjet.

Erstes Foto aus dem Sommer 2022

Das erste Foto der J-35 tauchte im Juli 2022 auf. Der Jet wurde damals auf einem Flugzeugträger gewartet. Ob es sich bei dem Flugzeug um dasselbe Exemplar wie im kürzlich aufgetauchten Video handelt, ist unklar.

Die J-35 auf dem Foto verfügte allerdings über ein Pitotrohr im Bug, was beim Flugzeug im Video fehlt. Das kann auch darauf hindeuten, dass man in der Schlussphase der Flugtests ist und bereits ein Radarsystem in der Nase eingebaut hat.