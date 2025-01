Roboter mit "Elchhufen" kann über rutschigen Schlamm gehen

Roboter mit Beinen können schon sehr viel, sind aber vor allem auf schwierigem Terrain noch eingeschränkt. Wie Menschen und Tiere haben auch sie Probleme, sich auf rutschigem Untergrund wie Schlamm oder nassem Schnee fortzubewegen.

"Das bedeutet, dass die meisten Roboter nicht in der Lage sind, ein breites Spektrum an terrestrischen Umgebungen zu erreichen, darunter Feuchtgebiete, Moore, Küstensümpfe, Flussmündungen und Felder", erklärt Maarja Kruusmaa, Forscherin an der Technischen Universität Tallin (TalTech) ins Estland. Mit ihrem Team entwickelte sie dafür Roboter-Füße, die von Elchen inspiriert sind.

➤ Mehr lesen: Roboter-Hunde trainieren, um Astronauten am Mond zu retten

Rinderhufe dienten als Inspiration

Studienautor Simon Godon ließ sich dafür zunächst von Rinderhufen inspirieren, die er am Bauernhof seiner Eltern beobachtete. Kombiniert mit seinem Wissen über Maschinenbau und Biorobotik, untersuchte er die Möglichkeit von Hightech-Hufen für Roboter.

Das Team experimentierte dann im Labor mit Elchfüßen zeigten, dass sich diese gespaltenen Hufe besonders gut eigneten. Treten sie auf Schlamm, dehnen sie sich und ziehen sich beim Verlassen wieder zusammen. Dadurch wird die Kontaktfläche vergrößert und verkleinert.