Als Kojote verkleideter Roboter soll Wild von Flughafen verjagen

Ein Gerät von Boston Dynamics soll in Alaska ab Herbst Tiere vom Rollfeld verjagen. Mit Paneelen aufgerüstet soll "Aurora" aussehen wie ein Kojote.

Der Flughafen in der US-Stadt Fairbanks in Alaska hat ein Problem: Immer wieder verirrt sich Wild auf das Flughafengelände. Das ist nicht nur für die Tiere gefährlich, sondern kann auch den Flugverkehr beeinträchtigen. In Alaska kam es im Vorjahr zu 92 Unfällen mit Wildtieren, berichtet Anchorage Daily News.

Die Verkehrsbehörde von Alaska will nun mit einem „Aurora“ getauften Roboterhund gegen die Störenfriede vorgehen. Ein kopfloser Apparat auf 4 Beinen soll künftig Wildtiere vom Rollfeld verjagen. Ein Instagram-Post von der Behörde stellt den neuen Flughafenmitarbeiter vor.

