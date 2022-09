China arbeitet an Kampfjet der 6. Generation

Laut den USA arbeitet auch China an einem neuen Kampfjet-System und könnte das US-Militär bei der Entwicklung überholen.

Es ist als " System of Systems " aufgebaut, also als mehrere, zusammenarbeitende Flugzeuge und Drohnen, statt ein einzelner Kampfjet. Laut Kelly verfolge China einen ähnlichen Ansatz.

Die USA arbeiten derzeit am Next Generation Air Dominance Programm (NGAD). Es soll sowohl bemannte als auch unbemannte Flugzeuge beinhalten. Dabei stehen vor allem Stealtheigenschaften, bessere Sensoren und neue Antriebe aber auch ein schnell anpassbares System im Fokus der Entwicklung.

Zudem habe China unlängst 24 Su-35 Maschinen aus Russland gekauft. Der Jet ist Russlands modernste Maschine und die Vermutung liegt nahe, dass man die kleine Menge an Jets sie zu Forschungszwecken kaufte.

China selbst hält sich mit Informationen über das neue Kampfjet-Programm zurück. Wie The Drive berichtet, ist man aber bei der Entwicklung von Drohnen weit vorangeschritten, die zusammen mit Kampfjets eingesetzt werden könnten. Eine von ihnen könnte die GJ-11 sein, die bereits mehrfach gezeigt wurde.

Über neue bemannte Kampfjets aus China ist noch weniger bekannt. Laut The Drive könnte das Land seit 2018 an einem diamantförmigen Jet arbeiten. Zudem geht aus einem Interview mit Wang Haifeng, dem Chefdesigner der Chengdu Aircraft Corporation, hervor, dass China bis 2035 einen neuen Kampfjet im Einsatz haben will.