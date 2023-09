Chinas Stealth-Fighter J-20: Gut gestohlen, aber keine Bedrohung

Dem widersprecht US-General Kenneth S. Wilsbach. Er leitet die US-Luftstreitkräfte im Pazifik und wurde bei einem Symposium über die J-20 befragt, berichtet The Drive .

Die chinesische J-20 wird gerne mal als „ F-35-Killer “ bezeichnet, um etwa auf YouTube Klicks zu generieren. Bei dem Kampfflugzeug handelt es sich um die modernste Maschine von Chinas Luftwaffe. Sie hat Tarnkappeneigenschaften und soll, so wie die amerikanische F-22 und F-35 , ein Dominance Aircraft sein.

Gut kopiert, aber kein dominantes Flugzeug

„Ich denke nicht, dass die J-20 ein Dominance Aircraft ist, verglichen mit unseren F-22s und F-35s. China hat zumindest gut kopiert. So ziemlich jede Technologie in der J-20 wurde von den USA gestohlen“, sagt Wilsbach.

Die Idee des Dominance Aircraft ist, dass es den Luftraum dominiert. Dabei behauptet es sich sowohl gegen Kampfflieger anderer Typen, als auch gegen die Luftabwehr. Das Konzept ist in den 90er-Jahren in den USA entstanden und führte zur Entwicklung der F-22 und in Folge der F-35.