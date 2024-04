Beeindruckendes Schauspiel: Massenstart von 12 B-2 Stealth-Bombern

Gleich 12 B-2 Spirit rollten in Formation auf die Startbahn und hoben in kurzen Abständen nacheinander ab. Insgesamt hat die US Air Force nur 20 B-2, wovon 2 derzeit repariert werden und nicht einsatzfähig sind.

21 Meter lang und 52 Meter breit

Um dem atomaren Rüstungsabkommen New START zu entsprechen, hat die US Air Force üblicherweise nur 11 oder 12 B-2 „im Einsatz“. Das heißt, sie sind ständig bereit, um mit Nuklearwaffen bestückt abzuheben. Bei der Übung, die „Spirit Vigilance 2024“ genannt wurde, wurde also der Start der gesamten B-2-Atomflotte trainiert, so wie es bei einem Atomkrieg der Fall wäre.

Eine B-2 ist schon eine imposante Erscheinung. Der Stealth-Bomber ist 21 Meter lang und hat eine Spannweite von 52 Metern. Dabei ergibt sich eine Flügelfläche von 490 Quadratmetern. 12 Stück gleichzeitig sind da noch spektakulärer – aber auch schwierig zu fotografieren. Auf den Bildern der Air Force sind deshalb maximal 11 Stück in einem Foto zu sehen.