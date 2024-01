Produktion von B-21 startet nur 2 Monate nach dem Erstflug

Der neue Stealth-Bomber der US Air Force hat das OK für die Serienproduktion erhalten, obwohl noch nicht mal alle Vorserienmodelle fertig sind.

Am 10. November 2023 ist der B-21 Raider zum ersten Mal geflogen. Der Jungfernflug und die darauffolgenden Flüge dürften die US-Regierung überzeugt haben, berichtet The Drive . Denn obwohl seitdem gerade einmal 2 Monate vergangen sind, wurde jetzt der Auftrag für die Serienproduktion gegeben.

Diese soll vorerst langsam anlaufen. In welchem Zeitraum der Hersteller Northrop Grumman wie viele der Stealth-Bomber produzieren soll, ist nicht bekannt. Auch wie viel Geld Northrop dafür bekommt, wurde nicht genannt.

Prototyp-Phase ausgelassen

Das frühe OK zur Serienproduktion ist ungewöhnlich. Derzeit dürfte tatsächlich nur ein B-21 geflogen sein. Laut aktuellem Stand sind die übrigen 5 Flugzeuge der Vorserienproduktion immer noch im Bau. Ein B-21 soll laut den Plänen für Tests am Boden bleiben. Insgesamt ist aber geplant, dass zumindest 5 B-21 der Vorserienproduktion für Testflüge genutzt werden.

Das US-Verteidigungsministerium erklärt das so: Das B-21-Programm sei von Anfang an für eine schnelle Produktion konzipiert worden. Das jetzige Vorserienmodell sei bereits ausgereift und würde in großen Teilen dem Serienmodell entsprechen. Man hat also die Prototypen-Phase ausgelassen. So sollen die Entwicklung und das Testen des Flugzeugs beschleunigt, sowie die Kosten für das B-21-Programm reduziert werden.