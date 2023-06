B-2 Stealth Bomber kreist im Tiefflug über Miami

Einen seltenen Anblick eines B-2 Spirit Stealth Bombers erhielten am Samstag Besucher*innen der Miami Air and Sea Show. Der Vorbeiflug war einer der ersten öffentlichen Auftritte des Bombers, seit die Flotte nach einem Unfall mit einer B-2 im Dezember wegen eines Sicherheitsproblems am Boden bleiben musste ( die futurezone hat berichtet ).

Die Northrop B-2 Spirit wurde erstmals vor 35 Jahren vorgestellt und wurde 1993 an die Air Force ausgeliefert. Am 1. Jänner 1997 war die erste B-2 voll einsatzfähig. Sie gilt als das teuerste Kampfflugzeug der Welt und wird ausschließlich von der United Air Force eingesetzt. Die 21 gebauten Exemplare kosteten durchschnittlich 2,1 Milliarden Dollar pro Stück.

Derzeit befinden sich 6 B-21 in Produktion, die Programmkosten für den Bau aller 100 Stück werden auf 203 Milliarden Dollar geschätzt. Außerdem könnte sein, dass die B-21 auch in andere Länder exportiert wird. Australien kündigte 2022 Interesse an dem Langstreckenflugzeug an, das voll ausgerüstet 4.000 Kilometer ohne Nachtanken zurücklegen soll. Neuere Berichte vom April 2023 legen allerdings nahe, dass Australien wohl doch keine B-21 kaufen wird.

➤ Mehr lesen: Neue Fotos zeigen riesige Bunker-Bombe vom B-2-Stealth-Jet