Video: B-2 Stealth-Bomber fliegen nach langer Pause wieder

Am 14. Dezember vergangenen Jahres ist ein B-2 Spirit in eine angebliche Notlage geraten. Bei der anschließenden Notlandung ist das Flugzeug verunfallt und in Flammen aufgegangen.

Kurz darauf hatte die US Air Force für alle Tarnkappenbomber dieses Typs ein Flugverbot erteilt. Seither sind die B-2 nicht mehr abgehoben.

Nun hat die Air Force verkündet, dass alle betroffenen Tarnkappenbomber wieder zurück in die Lüfte sind. Das Flugverbot wurde aufgehoben und die Routineflüge der B-2 Spirit Bomber wurden wieder aufgenommen.

