Notfall: Stratotanker rettet B-2 Stealth Bomber

Wie eine Betankung des B-2 Spirit Stealth-Bomber vor sich geht, ist in dem folgenden Video zu sehen.

Die Crew eines Boeing KC-135 Stratotanker wollte sich gerade auf den Heimflug in Richtung Pittsburgh machen und ging die Preflight-Checklist durch. Plötzlich erreichte sie ein Funkspruch, dass ein B-2 Spirit Tarnkappenbomber im Flug betankt werden sollte.

Als sich die Crew des Stratotankers auf den Weg in Richtung B-2 machte, hatte der Bomber mit dem Rufzeichen Fury 72 noch Treibstoff für eine Flugzeit von weiteren 90 Minuten . 45 Minuten, nachdem der erste Funkspruch eingegangen ist, haben sich die beiden Flugzeuge in der Luft getroffen.

Anders als bei anderen Kampfjets oder Passagiermaschinen können die B-2 Bomber nicht so ohne Weiteres auf einem Ausweichflughafen landen, wie es in einem Bericht der US-Streitkräfte heißt. Ein Ausweichen wäre zwar als letzte Option infrage gekommen, sollte aber verhindert werden.

Der B-2 Stealth-Bomber war nämlich in eine Notlage geraten. Er war auf einer Langstrecken-Testmission unterwegs und wollte auf eigentlich auf seiner Basis, der Whiteman Air Force Base in Missouri, landen. Doch dort musste die Landebahn plötzlich und unerwartet gesperrt werden.

Dennoch gelang es der Steel-51-Crew den Tarnkappenbomber mit rund 8.000 Kilogramm Treibstoff zu versorgen. Diese Menge reichte aus, dass der B2 Bomber so lange in der Luft bleiben konnte, bis die Landebahn der Whiteman Air Force Base wieder freigegeben wurde.

Die Betankung konnte also beginnen, wurde aber von einem nahen Sturm und den damit zusammenhängenden Turbulenzen erschwert, heißt es in dem Bericht. Auch die Sicht sei durch die aufziehenden Wolken alles andere als optimal gewesen.

Stratotanker seit 65 Jahren im Dienst

Die Boeing KC-135 Stratotanker zählen neben den B-52 Langstreckenbomber zu den ältesten Flugzeugen der US Air Force. Die Stratotanker, die bereits im Jahr 1956 ihren Erstflug absolviert und ein Jahr später in den Dienst gestellt wurden, bilden immer noch das Rückgrat der US-Tankerflotte.

Auch die B-2 Tarnkappenbomber, die 1988 erstmals präsentiert wurden, sind bereits in die Jahre gekommen. Die US Air Force hat erst kürzlich das Nachfolgemodell - den B-21 Raider - an einer geheimen Location vorgestellt.