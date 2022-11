Video zeigt B-2-Bomberflotte im “Elefantenspaziergang”

Demonstration militärischer Stärke

Als Elephant Walk wird eine Aufstellung bezeichnet, bei der Kampfflugzeuge in rascher Abfolge hintereinander abheben. Die Bomber der US Air Force sind nicht mehr rund um die Uhr in Alarmbereitschaft, wie es beispielsweise zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall war. Die Aufstellung dient heutzutage vor allem als "Show of Force", also einer Demonstration der militärischen Streitkräfte eines Landes.

"Hier zeigen wir unseren Gegnern und uns selbst, wie gut wir arbeiten können", sagt der Einsatzleiter, Richard Collier. Laut The Warzone sei es äußert ungewöhnlich, das ein Elephant Walk mit Tarnkappenbombern durchgeführt werde. Von den Stealth Bombern besitzen die USA insgesamt nur 20 Stück.