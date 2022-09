Mit diesem cleveren Trick wird ein Stealth-Bomber in der Luft betankt

Deswegen haben sich die Ingenieur*innen etwas Besonderes überlegt. Der Stutzen kann zur Betankung vollautomatisch aus- und wieder eingeklappt werden, um die Form des Flugzeuges nicht zu stören. Wie reibungslos der Mechanismus ist, sieht man in diesem Video:

Das bedeutet, dass seine Oberfläche möglichst homogen sein muss. Ein Tankstutzen , der die Betankung in der Luft ermöglicht, stört diese perfekte Oberfläche .

Der US-Tarnkappenbomber Northrop B-2 Spirit ist so konstruiert, dass Radarsignalebestmöglich absorbiert werden. Dadurch wird er für Luftüberwachungssysteme fast unsichtbar .

In diesem Video seht ihr, wie die technische Meisterleistung gebaut wird.

Lego-Projekte können oft ganz schön nerdig werden. Ziemlich an die Spitze treibt es dieses Projekt, in dem 20 mechanische Systeme mithilfe von Lego demonstriert und miteinander kombiniert werden.

20 mechanische Systeme in Lego

20 mechanische Systeme in Lego

20 mechanische Systeme in Lego

20 mechanische Systeme in Lego

20 mechanische Systeme in Lego

20 mechanische Systeme in Lego

Sexspielzeuge auf der Autobahn

Nein, dieses Video zeigt nicht, was ihr vielleicht denkt!

In den USA hat ein Lkw einen Unfall gebaut, der Sexspielzeug geladen hatte. Amüsant: Die Moderator*innen im US-Frühstücksfernsehen tun so, als würden sie nicht wissen, was sie da sehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall übrigens niemand.