Die NASA baut ein leises Überschall-Passagierflugzeug

Diese Woche im Netz gefunden: MS Excel als E-Sport, wie Samsungs Falthandy entsteht und ein Kampfjet, der in eine Betonwand kracht.

Markant für Überschalljets ist der laute Knall, den sie erzeugen, wenn sie die Schallmauer durchbrechen. Daher haben viele Länder ein Flugverbot bzw. Tempolimit für solche Flugzeuge ausgesprochen.

Die NASA arbeitet zusammen mit dem Partner Lockheed Martin seit 2016 an einem neuen Prototyp, der so gebaut ist, dass dieser Knall kaum zu hören sein soll. Die Schallwellen beim Knall werden so abgelenkt, dass sie nicht den Boden erreichen.

Laut Plan soll die X-59 unter dem Projektnamen "Quesst" noch heuer erstmals abheben. Die NASA hofft dann auf die Beteiligung der Bevölkerung. Sie sollen befragt werden, wie laut der Jet tatsächlich zu hören ist. Würde der Überschalljet marktreif, könnte er den Passierflugverkehr drastisch beschleunigen.