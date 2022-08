Gefährliches Manöver: Kampfjet fliegt ein Meter über dem Boden

Rund 500 km/h schnell war eine IA-63 Pampa, ein leichtes Kampf- und Trainingsflugzeug der argentinischen Luftwaffe, als es rund einen Meter über dem Boden an einer Gruppe von Menschen vorbeiflog. Das ursprüngliche Video aus dem Jahr 2011 zeigt nicht nur großartiges Können eines Piloten, sondern entfachte auch Kritik in den Luftfahrkreisen. Der Stunt sei gewissenlos und gefährlich gewesen, bereits leichteste Turbulenzen hätten verheerende Auswirkungen auf den Piloten und die Beobachter am Boden. In einem Videozusammenschnitt erkennt man, wie nahe das Flugzeug dabei der Erdoberfläche und anderen Menschen kommt.