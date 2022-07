Bill Gates erklärte in einem Interview, was der Vorteil des Internets

16.07.2022

Diesmal in den Videos der Woche: Bill Gates auf Erklärmission, faszinierende Erdrotation und eine Informatik-Klasse in den 60ern.

1995 steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Die breite Bevölkerung wusste noch nicht so recht, was es damit anfangen sollte. US-Talkshow-Host David Letterman fragte sich etwa, wozu man Baseball-Spiele über das Internet anhören sollte, wenn das doch einfach über das Radio geht. Microsoft-Gründer Bill Gates erklärte es ihm.

Wie die Erde rotiert In diesem Video ist die Kamera auf die Milchstraße fixiert, wodurch die Rotation unserer Erde eindrucksvoll sichtbar wird.

Proben für den Nationalfeiertag Am 14. Juli fand in Paris mit dem Bastille Day der Nationalfeiertag statt. Einen großen Auftritt hatten die Luftstreitkräfte. Videos gibt es nicht nur von den Flügen am Tag selbst: Eine spektakuläre Aufnahme aus dem Cockpit auch die Proben einer Mirage 2000C.

Informatik-Klasse in den 60ern Beim nächsten Video wir es wieder retro: Diese kuriose BBC-Aufnahme zeigt, wie eine Informatik-Klasse in den 60ern abgelaufen ist.

Durchsichtige Flugzeugturbine Habt ihr euch schon immer gefragt, was in den Triebwerken abläuft, die tonnenschwere Jets in die Luft bringen? Dieser Bastler hat eine Mini-Turbine mit durchsichtigem Gehäuse - so weit das eben möglich war - gebaut.