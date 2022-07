Pilot landet Passagierjet auf Wiese

Er landete das Flugzeug zu Ehren von Lilienthal, heute ist in der Maschine eine Dauerausstellung untergebracht, die über die Geschichte der Fluggesellschaft Interflug informiert. Seit 1991 wird das Flugzeug auch als Standesamt genutzt.

Parasit aus Hornisse gezogen

Vorsicht, dieses Video ist nichts für Leute, die Angst vor Insekten haben. Hornissen sind an sich friedliche Brummer, sind sehr scheu und greifen niemals grundlos an. Warum sollen sie also kein angenehmes Leben haben - etwa, indem man ihnen einen Parasiten aus dem Unterleib entfernt?