So erlebt man Monster-Wellen auf einem Kreuzfahrtschiff

Ein Video zeigt den massiven Sturm an Bord der Anthem of the Seas

25.06.2022

Diesmal aufgeschnappt: Hoher Wellengang, ein fleißiger Pilot, ein Loch im Wald, die Geschichte der CD und eine PIzza-Maschine.

Bei aller Kritik an ihrem höchst problematischem ökologischen Fußabdruck sind moderne Kreuzfahrtschiffe dennoch faszinierende Stücke Technik. Unter anderem deswegen, weil sie immer wieder den widrigen Umständen auf hoher See trotzen müssen. Ein Video zeigt, wie ein Sturm vom dritten Deck eines Cruise Liners so aussieht.

Gefilmt wurde das Video vom Crew-Mitglied Stephen Burke, der als Musiker auf dem Schiff arbeitete. Bei dem Cruise Liner handelt es sich um die Anthem of the Seas. Aufgenommen wurde das Video am 7. Februar 2016 vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina. Insgesamt war das Schiff 14 Stunden in dem Sturm. Die Wellen erreichten eine Höhe von 9 Meter, die Windgeschwindigkeiten betrugen bis zu 200 km/h. Die Schäden waren dennoch nur minimal. Wer noch mehr über die Entstehung des Videos wissen möchte, sollte sich dieses Folgevideo mit Burke ansehen.

Pilot verlädt Gepäck Apropos Reisen: Dass es derzeit auf vielen Flughäfen Europas zu Schwierigkeiten kommt, weil es an Bodenpersonal fehlt, dürfte vielen bekannt sein. Dieser Pilot der Schweizer Edelweiss Air packt am Flughafen Edinburgh darum einfach selbst mit an, um rechtzeitig abzuheben.

Loch im Wald ist 70 Meter tief Wer dieses unscheinbare Loch im Wald sieht, denk wohl kaum, dass es 70 Meter tief ist. Wie ein Abstieg darin abläuft, sieht man in diesem Video.

Die “erstaunliche” Compact Disc Die Erfindung der Compact Disc war nicht nur für die Musik, sondern auch für die digitale Datenverarbeitung ein Meilenstein. Dieses Video aus 1982 zeigt die Vorteile aus damaliger Sicht.

Pizza-Maschine Diese Pizza-Maschine birgt beim Zuschauen eine Überraschung nach der anderen. Wer dabei nicht hungrig wird, dem ist auch nicht mehr zu helfen.