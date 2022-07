Warum aus den riesigen Hovercrafts nichts wurde

09.07.2022

Diese Woche aufgeschnappt im Netz: Eine begeisterte Physikerin, wählerische Pinguine und ein verschwindendes Messer.

Auf dem Papier klangen Hovercrafts nach einer guten Idee: Sie könnten Personen in nur 30 Minuten über den Ärmelkanal bringen, schneller als alle anderen Transportmöglichkeiten. Trotzdem werden sie heute nur noch für militärische Zwecke eingesetzt, nicht mehr für den Transport. Besonders populär wurden sie in den 1960ern in Großbritannien. Sie sollten eine Revolution werden und konventionelle Fähren ablösen. Warum die riesigen, faszinierenden Maschinen die 1980er nicht überstanden haben, erklärt der YouTuber mustard in seinem Video.

Komplizierter Seeigel-Fang Das Video dieses sympathischen Forscher*innen-Teams könnte auch aus einem Videospiel sein. Sie steuern ein Tauchfahrzeug mit Roboterarm, um einen Seeigel zu fangen. Dieser lässt sich aber nicht so einfach mit einer Schaufel einsammeln. Ob der Seeigel schließlich doch noch in die Sammelbox kommt, bleibt bis zum Schluss spannend.

So spannend kann Luftdruck sein Dr. Tatiana vom Institut für Physik und Astronomie der Texas A&M University demonstriert in diesem Video, wie stark Luftdruck ist. Mithilfe einer ausgebreiteten Zeitung bricht sie ganz einfach ein Holzlineal durch. Warum das so ist, erklärt sie sehr begeistert: Der Luftdruck, der auf die ausgebreitete Zeitung wirkt ist das Äquivalent von 3.000 Kilogramm. Schlägt man gegen das darunter liegende Lineal, kann dieses nicht plötzlich so viel Gewicht heben - und bricht.

Pinguine verschmähen Billig-Fisch Auch Tiere essen nicht einfach alles, was man ihnen vorsetzt. Dieses Video aus einem japanischen Zoo zeigt sehr deutlich, was die Tiere von den dortigen Sparmaßnahmen halten. Dort wurde auf billigeres Fleisch und Fisch umgestellt. Die Pinguine bemerken die mindere Qualität natürlich sofort und sind gar nicht begeistert.

Messer löst sich einfach auf Der TikTok-Kanal Sandervs_ hält, was der Name sagt: In vielen Videos werden Dinge gegen eine Schleifmaschine geschoben und verschwinden so vollständig. In diesem Video verschwindet ein Messer einfach vollständig.