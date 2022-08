Dramatisches Video zeigt, wie sich ein Feuerteufel bildet

Diese Woche im Netz aufgeschnappt: Eine Schlange mit Beinen, wie die Post unleserliche Briefe entziffert und eine Wein-Maschine.

Extreme Brände zerstören weltweit riesige Landflächen. Durch die enorme Hitze entstehen immer wieder sogenannte Feuerteufel, also rotierende Säulen aus brennender Luft. Selten wachsen sie zu großen Feuertornados heran, wie es fälschlicherweise in der Aufnahme bezeichnet wird. Bei Feuertornados reicht die Luftsäule so hoch, dass sie auf die Wolkendecke trifft. Diese Aufnahme aus dem Norden von Los Angeles zeigt den Moment, in dem sich ein solcher Feuerteufel bildet.

Schlange bekommt ihre Beine zurück Der YouTuber Allen Pan hat eine Vorrichtung für Schlangen gebaut, die den Tieren Beine gibt. Damit wirkt er der Evolution entgegen, denn wie er erklärt, hatten Schlangen ursprünglich Beine. Die Schlange kann in eine Röhre kriechen und geht dann automatisch vorwärts.

Ausgetrocknete Wiese Das Dürre zu ausgetrockneter Erde und schließlich zu Überschwemmungen und Erosion führt, ist natürlich bekannt. Dieses kurzes Video der britischen Universität Reading zeigt aber sehr anschaulich, wie groß der Unterschied zwischen einem "normalen Sommer" und einer "Hitzewelle" ist.

Könnte ich den Wein haben? Es gibt Menschen, die reichen einem einfach die Flasche Wein, wenn man danach fragt. Und es gibt Menschen wie Joseph von Joseph's Machines. Er hat eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die über mehrere Minuten geht. Immerhin hat er irgendwie am Schluss Wein in seinem Glas.

Wie die Post eine Sauklaue entziffert Es gibt immer noch Menschen, die sich auch bei Briefen keinerlei Mühe geben, leserlich zu schreiben. Oder der Brief ist nass geworden und die Anschrift ist kaum mehr zu erkennen. Das geht manchmal soweit, dass auch ein Computer beim Entziffern an seine Grenzen stößt. In diesem Fall landet ein Scan des Briefumschlags im "Remote Encoding Center" der US-Post-Behörde. Hier sitzen Menschen, die versuchen, doch noch eine echte Adresse im Chaos zu erkennen. Der YouTuber Tom Scott hat das Zentrum besucht.