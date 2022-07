So ködert man sich einen Blitz

Diesmal in den Videos der Woche: Ein Blitz wird geködert, "Don't Look Up" wird zur Realität und ein bewaffneter Robohund.

Hab ihr euch schon einmal gefragt, wie Wissenschaftler*innen Blitze auslösen können, um sie zu untersuchen? Die Antwort: durch sogenannte Blitz-Raketen . Diese werden bei Gewittern in den Himmel geschossen, wobei sie einen Leiter - etwa einen feinen Kupferdraht - nach sich herziehen. Der Blitz wird damit sozusagen geködert und in einer geraden Linie zum Erdboden befördert. Der Draht verdampft dabei beim Einschlag des Blitzes.

"Don't Look Up" wird zur Realität

Im Film "Don't Look Up" warnen die Schauspieler*innen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence als Wissenschafter*innen vor einem Meteoriten, der die Welt zerstören wird, doch ihre Warnungen finden kein Gehör. Was eigentlich als Allegorie auf die Klimakatastrophe gedacht war, wiederholt sich nun in der Realität.