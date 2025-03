Mercedes präsentiert Einstiegsmodell mit fast 800 km Reichweite

Optional gibt es auf der Beifahrerseite noch einen weiteren 14 Zoll großen Screen, bei dem das Entertainment im Mittelpunkt steht. Dort läuft beispielsweise die Streaming-Plattformen Disney+ oder RIDEVU von Sony Pictures. Außerdem können dort Triple-A-Titel über den Cloud-Gaming -Anbieter Boosteroid gespielt werden. Ein Controller kann dafür per Bluetooth verbunden werden.

Neben der effizienten Motorisierung hat Mercedes sein Augenmerk auf das Nutzererlebnis im Cockpit gelegt. Dort ist eine Display-Landschaft zu finden. Sie besteht aus einem 10,25 Zoll großen Bildschirm hinter dem Lenkrad für die wichtigsten Fahrinformationen und einem zentralen 14 Zoll Display in der Mittelkonsole.

ChatGPT, Gemini und Google Maps

Im MBUX soll ein virtueller KI-Assistent für eine Beziehung zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug sorgen. Dafür greift Mercedes sowohl auf Google Gemini, als auch auf ChatGPT4o und die Bing-Suche von Microsoft zurück. Der MBUX Virtual Assistant kann zwischen dem Automotive AI Agent von Google und ChatGPT wechseln, je nachdem über welches Thema gerade gesprochen wird, heißt es von Mercedes.

Das bedeute, dass man im Verlauf der Fahrt bereits begonnene Unterhaltungen fortsetzen und Informationen abrufen kann. Automotive AI Agent von Google Cloud wurde mit Gemini über Vertex AI entwickelt und ist speziell auf die Automobilindustrie abgestimmt.

Die Navigation basiert auf Google Maps, das sich per Gemini steuern lässt. Dadurch sei es beispielsweise möglich, Vorschläge auf folgende Frage zu erhalten: "Hey Mercedes, ich habe heute eine Verabredung. Hast du eine Idee, was man Besonderes hier in der Nähe unternehmen könnte?"

