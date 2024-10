Günstiger Elektro-Kleinwagen aus China kommt nach Österreich

08.10.2024

Die Elektroautos des chinesischen Herstellers sollen mit Kampfpreisen auf sich aufmerksam machen.

Der T03 von Leapmotor schickt sich an, das Kleinwagensegment in Europa aufzurütteln. Das kleine Elektroauto aus China macht in erster Linie mit seinem besonders niedrigen Preis auf sich aufmerksam. Nun kommt das T03 auch nach Österreich. Der 5-türige Elektro-Kleinstwagen baut auf einen 37,3 kWh großen Akku auf und kommt damit auf eine Reichweite von 265 Kilometer nach dem WLTP-Messverfahren - innerstädtisch sollen es sogar 395 Kilometer sein. Der Elektromotor bringt eine Leistung von bis zu 70 kW (95 PS) auf die Straße. ➤ Mehr lesen: Neuer Tesla-Prototyp sorgt für Gerüchte über günstigeres Model 2

12 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03 © Bild: Leapmotor Leapmotor T03

Cockpit und Preis Die Ladeleistung reicht bei einer DC-Ladestation bis zu 48 kW. Damit soll man den T03 in 30 Minuten auf einen Ladestand von 80 Prozent bringen können. Im Cockpit vertraut Leapmotor auf 2 Displays: Ein 8-Zoll-Bildschirm dienst als Instrumententafel und befindet sich hinter dem Lenkrad, ein 10 Zoll großer Touchscreen in der Mittelkonsole. Der Leapmotor T03 wird auf europäischen Märkten ab 18.900 Euro angeboten. Die Preise in Österreich wurden noch nicht festgelegt, sollten aber in einer ähnlichen Dimension liegen. Die ersten Modelle werden 2025 in Österreich ausgeliefert werden. ➤ Mehr lesen: Renault zeigt neuartigen Wasserstoff-Elektro-Hybrid Elektro-SUV von Leapmotor Neben dem Kleinwagen bringt Leapmotor noch den C10 nach Österreich. Dabei handelt es sich um ein Elektro-SUV mit einer WLTP-Reichweite von 420 Kilometer. Der Akku des C10 hat eine Kapazität von 70 kWh, die Motorleistung kommt auf 218 kW (296 PS). ➤ Mehr lesen: Chinesisches E-Auto fährt 500 Kilometer nach 10 Minuten laden

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Leapmotor Leapmotor C10 © Bild: Leapmotor Leapmotor C10 © Bild: Leapmotor Leapmotor C10 © Bild: Leapmotor Leapmotor C10