Keine Versicherung für Cybertrucks: Schadenfreude der Tesla-Hasser kam zu früh

Geico ist in den USA vor allem wegen seinem Maskottchen bekannt: Den freundlichen grinsenden Gecko .

Ans Licht gekommen ist die Sache, als Robert Stevenson auf X am Wochenende geschrieben hatte: „Geico sagt, sie können meinen Cybertruck nicht mehr versichern. Ich habe insgesamt 8 Autos dort versichert und eine sehr gute Unfallstatistik.“ Der Post wurde mittlerweile gelöscht, ist aber noch auf Reddit zu finden.

Dem vergeht aber anscheinend der Spaß, wenn es um Teslas Cybertruck geht. Wie TorqueNews berichtet, will Geico das Elektroauto nicht mehr versichern. Das wäre keine Kleinigkeit, denn Geico ist eine der größten Autoversicherung in den USA, mit aktuell über 28 Millionen versicherten Fahrzeugen.

In dem Schreiben an Robert sagt Geico, der Cybertruck würde nicht versichert werden können, weil das Fahrzeug nicht den Richtlinien entspricht. Außerdem wurde ihm klar mitgeteilt, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit der Versicherungsschutz erlischt.

Verfrühte Schadenfreude

Bei Tesla-Hassern sorgte das in den sozialen Netzwerken für reichlich Schadenfreude. So ist auf Reddit etwas zu lesen: „Das ist der Anfang vom Ende für das Produkt. Elon kann seinen Kult von Idioten abzocken. Aber er kann nicht die Versicherungsgesellschaften kontrollieren.“

Ein anderer User schreibt: „Na stell dir vor: Eine Versicherung will nicht für ein 3 Tonnen schweres Drecksding verantwortlich sein, das designt wurde, um Kinder zu töten.“ Auch öfters zu lesen: „Das ist das erste Mal, dass ich ernsthaft überlege, zu Geico zu wechseln.“

Die Schadenfreude war aber verfrüht. Am Montag hat Geico die Medienanfragen zu diesem Vorfall beantwortet. Demnach würde man den Tesla Cybertruck nach wie vor versichern, sowohl für die private als auch kommerzielle Nutzung.

Teslarati berichtet, dass einige Kunden die Nachricht über den erloschenen Versicherungsschutz wegen dem hohen Gewicht des Cybertrucks und möglichen Engpässen von Ersatzteilen bei Schäden bekommen haben. Laut Geico werde man sich jetzt an die betroffenen Kunden wenden. Ob diese dann mehr für die Versicherung für ihren Cybertruck bezahlen müssen als bisher, ist nicht bekannt.

Rückrufe und teure Reparaturen

Zuvor wurde spekuliert, Geico hätte den Versicherungsschutz wegen der vielen Kinderkrankheiten des Cybertrucks gekündigt. Dazu gehören mehrere Rückrufe, etwa wegen fehlerhafter Scheibenwischer und klemmender Gaspedale.

