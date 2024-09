Tesla Cybertruck braucht schon nach 10.000 Kilometern neue Reifen

Er hat seinen Cybertruck in der teuersten und leistungsstärksten Variante Cyberbeast erst vor knapp 3 Monaten bekommen. In dieser Zeit ist er 10.000 km gefahren. Dennoch ist das Profil der Reifen bereits stark abgefahren.

„Epic Fail! Das muss doch ein Herstellungsfehler sein. Wenn die speziell für den Cybertruck gemachten Reifen wirklich so schlecht sind, ist das unverzeihlich“: Mit diesen Worten beklagt sich der User santoshm bitterlich im Forum von Cybertruck Owners Club .

Tesla empfiehlt Reifenwechsel

In den USA wird die Profiltiefe in 32-stel eines Inch (0,794 mm) gemessen. Reifen bei Neuwagen haben in den USA üblicherweise eine Profiltiefe von 10/32 oder 11/32.

Die Reifen von santoshm hatten vorne nur noch 4/32 und hinten 5/32. In den USA gelten Reifen mit einer verbleibenden Profiltiefe von 2/32 als ausgefahren. Sollte man vorhaben auf nassen Fahrbahnen oder bei Schnee zu fahren, wird der Wechsel schon bei 4/32 bzw. 5/32 empfohlen. Auch Tesla gibt diese Empfehlung in der Cybertruck-Bedienungsanleitung.

Da der User im US-Bundesstaat Colorado wohnt, der bekannt für kalte und schneereiche Winter ist, wäre ein Wechsel wohl angebracht. Fährt er die neuen Reifen allerdings wieder in 3 Monaten auf 5/32 und weniger herunter, müsste er nochmal neue Reifen kaufen, um durch den Winter zu kommen.

Die Empfehlung der Auto- und Reifenhersteller decken sich in den meisten Ländern mit denen der USA. Laut österreichischem Gesetz ist für Sommerreifen ein Mindestprofil von 1,6mm vorgeschrieben. Empfohlen wird aber ein Austausch ab 4mm. Bei Winterreifen schreibt das Gesetz mindestens 4mm (Radialreifen) bzw. 5mm (Diagonalreifen) vor.

Schwere Trucks mit viel Leistung

Generell müssen Reifen für Elektroautos höheren Belastungen standhalten. Verglichen mit Autos mit Verbrennermotor in einer ähnlichen Klasse, sind E-Autos schwerer und bringen gleichzeitig schneller mehr Leistung. Das heißt das Rad dreht sich schneller und wird noch dazu fester auf den Boden gedrückt. Der Cybertruck Cyberbeast wiegt 3,1 Tonnen und hat umgerechnet eine Leistung von etwa 856 PS.