Tesla Cybertruck in Wien: Kommt er jemals auf Europas Straßen?

Das erste Hindernis ist das hohe Leergewicht . Dieses liegt nämlich je nach Modell bei rund 3 Tonnen . Mit der maximalen Zuladung von 1,1 Tonnen liegt sein Höchstgewicht jenseits der 4 Tonnen . Damit müsste der Pickup in Europa eigentlich als Lkw zugelassen werden, was die potenzielle Zielgruppe drastisch reduziert.

Tesla selbst hüllt sich dazu in Schweigen. Der Fokus liege derzeit auf Nordamerika, wo der Cybertruck seit Ende 2023 verkauft wird. Einen möglichen Europastart hält man sich offen und will nicht näher darauf eingehen. Außer Frage steht jedoch, dass ein Marktstart in Europa mit zahlreichen Hürden verbunden ist.

So könnte man den Cybertruck zwar auch mit Führerschein Klasse B fahren, ob das auch sinnvoll ist, sei eine andere Frage. Dann müsste nämlich die Zuladung auf rund 500 Kilogramm beschränkt werden, was bei einem Fahrzeug mit großer Ladefläche ziemlich absurd sei.

Theoretisch wäre es schon möglich, dass man für die Zulassung das Maximalgewicht am Papier auf 3,5 Tonnen reduziert, erklärt Steffan Kerbl vom ÖAMTC im Gespräch mit der futurezone und erinnert an den Hummer H2 . Dabei wurde zu einem ähnlichen Trick gegriffen.

Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche und in engen Gassen wären damit garantiert. Für eine Straßenzulassung sei dies allerdings kein Hindernis, sagt der ÖAMTC-Techniker. Fraglich ist aber, wie viele potenzielle Kund*innen ein Fahrzeug dieser Größe anspricht. Der Markt in Europa für derart riesige Pickup-Trucks sei enden wollend.

Schwierige Produktion

Zunächst dürfte Tesla keinen allzu großen Stress haben, seinen Pickup außerhalb der USA anzubieten. Die Produktion läuft angeblich nur holprig, die Fertigung des Fahrzeugs soll in der Praxis komplizierter sein als im Vorfeld erwartet, berichten Insider.

Wer aktuell in den USA einen Cybertruck bestellt, wird ihn laut Tesla-Website nicht vor 2025 erhalten. Erst wenn die Tesla-Fabrik in Austin in Texas der Nachfrage nachkommt, wird eine mögliche Cybertruck-Expansion in andere Länder konkreter werden.

