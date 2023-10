Die ersten Cybertrucks von Tesla sollen am 30. November ausgeliefert werden. Beim Vorstellungsevent, das am selben Tag in der Gigafactory im texanischen Austin stattfinden soll, soll auch der Preis verlautbart werden. Ob das Preisschild 39.900 Dollar (37.800 Euro) anzeigen wird, wie 2019 anvisiert wurde, darf angezweifelt werden.