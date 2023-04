Tesla will erste Cybertrucks im Herbst 2023 ausliefern

Teslas Cybertruck soll in den nächsten Monaten in Produktion gehen und noch heuer ausgeliefert werden. Das kündigte CEO Elon Musk im Rahmen der Präsentation der Quartalszahlen an. Der gesamte Call kann auf Twitter nachgehört werden (Musk spricht ab 3:13 über den Cybertruck).

Im Call betont Musk wiederholt, man habe ein „großartiges“ Produkt. Ein Übergabe-Event für die Auslieferung der ersten Fahrzeuge sei für das Ende des 3. Quartals geplant. Das könnte also im September 2023 stattfinden.

Geringe Stückzahl

Wie electrek berichtet, dürften bei so einem Event allerdings nur eine geringe Stückzahl an Cybertrucks an die neuen Besitzer*innen übergeben werden. Häufig handelt es sich dabei um speziell ausgewählte Personen. So habe es beim Model Y Monate gedauert, bis nach dem Event die reguläre Auslieferung der Fahrzeuge begann.