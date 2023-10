Video: Tesla Cybertruck transportiert riesiges Raketentriebwerk 

In Texas wird derzeit die SpaceX-Riesenrakete Starship für ihren 2. Flug vorbereitet. Ebenso in Texas wird am Feinschliff des Cybertrucks gearbeitet, den Tesla noch in diesem Jahr auf den Markt bringen will.

In einem Video ist nun zu sehen, wie die beiden Unternehmen von Elon Musk zusammenarbeiten. Der elektrische Pickup wurde von SpaceX nämlich dazu verwendet, ein riesiges Raketentriebwerk zu transportieren.

