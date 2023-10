Video: Tesla Cybertruck zeigt verrückte Beschleunigung

Der elektrische Pickup lässt an einer Ampel seine Muskeln spielen und lässt die anderen Fahrzeuge hinter sich.

Vor 4 Jahren wurde der Cybertruck präsentiert. Eine Pandemie und unzählige Ankündigungen später lässt der elektrische Pickup von Tesla noch immer auf sich warten. Letztstand: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Cybertruck-Modelle ausgeliefert werden.

Dass der Cybertruck in letzter Zeit immer öfter in freier Wildbahn gesichtet wird, könnte ein Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Marktstart sein. In einem kürzlich aufgenommenen Video ist die verrückte Beschleunigung des bulligen Gefährts zu sehen.

Der elektrische Pickup-Truck startet an einer Ampel nach einer Rot-Phase zunächst noch recht gemächlich. Kurz darauf lässt das Elektroauto aber seine Muskeln spielen und lässt alle anderen Fahrzeuge stehen.