Tesla Cybertruck absolviert in Neuseeland letzte Wintertests

In Schnee von Alaska wurde die Leistungsfähigkeit des Tesla Cybertruck bei winterlichen Bedingungen bereits getestet. Nun wurde ein Exemplar des Elektro-Pick-up-Trucks auf einem Flughafen in Neuseeland gesichtet. Wie Electrek berichtet, tauchte ein kurzes Video davon auf der Webseite Cybertruck Owners Club auf.

Winter auf der Südhalbkugel

Das auch unter einer Abdeckplane klar erkennbare Fahrzeug soll auf den Southern Hemisphere Proving Grounds in Neuseeland letzten Wintertests unterzogen werden. Während in Alaska Sommer ist, herrschen in Neuseeland dafür gerade die richtigen Bedingungen. Mit einem Allradantrieb, 4 Motoren und einer zusätzlichen Hinterachslenkung sollte der Cybertruck mit Eis und Schnee wenig Probleme haben.

Auslieferungs-Event Ende Q3

Der Tesla Cybertruck soll im Herbst oder Winter 2023 nach langem Warten endlich ausgeliefert werden. 1,5 Millionen Mal wurde das Fahrzeug bereits vorbestellt. Ende des dritten Quartals soll laut Tesla es ein Auslieferungs-Event geben. Die Produktion soll im Oktober voll anlaufen.