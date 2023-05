Tesla Cybertruck: Tests vor Massenproduktion laufen

Die Massenproduktion von Teslas Cybertrucks steht kurz bevor und das Fahrzeug wurde erneut bei Testfahrten gesichtet. Auf einer Teststrecke in Fremont, Kalifornien, drehte der Cybertruck am 1. Mai seine Runden.

Tests im Freien und im Windkanal

Der Truck soll im dritten Quartal 2023 in den Handel kommen, weshalb sich die Testfahrten in der letzten Zeit häuften. In Kalifornien wurde des Fahrzeugs bereits auf öffentlichen Straßen gesichtet und in Austin, Texas, laufen Tests in einem Windkanal.