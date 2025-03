Tatsächlich sieht es mehr wie ein Go-Kart aus, das einen Überrollbügel und 8 Propeller bekommen hat. Was Jetson eigentlich mit dem Formel-1-Vergleich sagen will: So richtig nützlich ist das Fluggerät nicht. Hier geht es darum, Spaß zu haben . Um das zu demonstrieren, gibt es jetzt ein erfrischend ungeschnittenes und ungeschöntes, 10 Minuten langes Video:

Darin ist zu sehen, was man mit dem elektrisch betriebenen Fluggerät so alles machen kann, vom Start bis zur Landung. Demonstriert wird unter anderem, wie Jetson One ohne Hände am Steuer am Stand schweben kann, rückwärts und seitlich fliegt.

➤ Mehr lesen: Powered Lift: US-Luftfahrtbehörde ebnet mit neuer Kategorie Weg für Flugtaxis

Bis zu 20 Minuten Flugzeit

Ohne Pilot wiegt Jetson One lediglich 86 kg. Der Akku soll für bis zu 20 Minuten Flugzeit reichen. Jetson betont zudem die Sicherheitsfunktionen des Fluggeräts. Im Dezember 2024 wurde gezeigt, dass sich Jetson One stabilisieren kann, wenn einer der 8 Rotoren ausfällt. Zudem hat es eine automatische Ausweich- und Landefunktion, sollte der Pilot nicht rechtzeitig reagieren.