Powered Lift: US-Luftfahrtbehörde ebnet mit neuer Kategorie Weg für Flugtaxis

Unter diese Kategorie fallen Wandelflugzeuge, Kippflügel, Kipprotoren, Heckstarter und Senkrechtstarter und -lander (VSTOL). Die FAA hat zudem Regulierungen für die kommerzielle Nutzung aufgestellt. So sollen sie als Flugtaxis aber auch für Rettungseinsätze erlaubt werden.

Regulierungen sollen Weg für nächste Fluggeräte-Generation ebnen

Außerdem hat die FAA Regeln aufgestellt, welche Ausbildung Piloten benötigen, um Powered-Lifter fliegen zu können. Auch hier werden Anforderungen von Helikoptern und Flugzeugen vereint. Zudem wurden betriebliche Anforderungen wie die Mindestsicherheitshöhe und die erforderliche Sichtweite festgelegt.

➤ Mehr lesen: So teuer wird ein Flug mit dem Lufttaxi

Es ist die erste neue Fluggeräte-Kategorie der FAA seit 1940 Helikopter hinzugefügt wurden. Die FAA will damit jetzt eine einfache Integration von Flugtaxis in den US-Luftraum ermöglichen und den Weg für ein breites Spektrum an Fluggeräten der nächsten Generation ebnen, heißt es in einer Pressemeldung.