Salzburger Start-up baut Tausende Hubschrauber für Weltausstellung

In Saudi-Arabien sollen 2030 Tausende Helikopter aus Salzburg fliegen. Die Flugtaxis sollen bei der Weltausstellung in der Hauptstadt Riyad eingesetzt werden. Das teilte der Chef der Investmentgesellschaft Saudi Arabia Holding, Mohammed AlQahtani , über LinkedIn mit .

Fliegende Seilbahn statt autonomer Systeme

Die Helikopter werden als „automatisch“, aber nicht „autonom“, beschrieben. Sie sollen entlang fixer Routen fliegen, ähnlich wie bei einer Seilbahn ohne Seile. Die ersten erfolgreichen Tests dafür fanden im Sommer 2023 auf dem Salzburger Flughafen statt, wie FlyNow auf seiner Webseite mitteilt.

Die 2019 gegründete Salzburger Firma wird jetzt ein Büro in Saudi-Arabien eröffnen und soll auch die Produktion und den Vertrieb in das Königreich verlegen. In einem Podcast teilte FlyNow-Chef gegenüber Gulfbusiness mit, man wolle 2025 dort und in den Vereinigten Arabischen Emiraten Testumgebungen für die Helikopter aufbauen.