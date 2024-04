Dieses bizarre Fahrzeug wird offenbar tatsächlich gebaut

Der elektrische "Flugzeugträger"-Van erinnert an einen Science-Fiction-Film, soll aber demnächst realisiert werden.

Autohersteller versuchen sich ja gerne, sich mit futuristischen Konzepten gegenseitig zu übertreffen. Den Weg in die Realität schaffen die wenigsten dieser Studien und wenn, dann meist nur Teile davon.

Die bemannte Flugdrohne, die vertikal starten und landen kann ( eVTOL ), passt in den Kofferraum des 3-achsigen Elektrofahrzeugs. Bei Bedarf wird das Fluggerät automatisch ausgeladen, klappt seine 6 Rotoren aus und kann 2 Personen durch die Lüfte fliegen lassen.

Reichweiten- und Flugangst

Wie hoch die Reichweite des Fahrzeugs oder der bemannten Drohne sein soll, hat Xpeng noch nicht bekannt gegeben. Solche eVTOL-Fluggeräte sind üblicherweise aus den leichtesten Materialien gebaut, haben aber trotzdem Schwierigkeiten, genügend Akkus mitzuführen, um eine signifikante Reichweite zu erzielen. Durch den elektrischen Van soll es jedenfalls möglich sein, das Luftfahrzeug "mehrfach aufzuladen".

Xpeng AeroHT, so der Name des Tochterunternehmens des E-Autoherstellers, will noch Ende 2024 erste Bestellungen für seine bemannte Drohne entgegennehmen. Die Auslieferung soll im darauffolgenden Jahr stattfinden. Ob es tatsächlich soweit kommt, ist jedoch fraglich und hängt auch wesentlich von den behördlichen Genehmigungen ab.

