Mächtige US-Drohne Gray Eagle 25M hebt erstmals ab

Wie der Hersteller General Atomics schreibt , wurde die Prozessorleistung verfünffacht und das Zehnfache an Arbeitsspeicher verbaut. Dadurch soll die Drohne deutlich automatisierter und autonom arbeiten können, ohne die Notwendigkeit einer Bodenstation.

Mit der neuen Gray Eagle 25M führte erstmals die leistungsstärkste Drohne der US Army einen Flugtest durch. Sie soll nicht nur 80 Mal mehr Daten speichern können als Vorgängermodelle, sondern auch deutlich mehr Rechenleistung mitbringen.

Drohne wertet Daten selbstständig aus

Beim Erstflug, der bereits am 5. Dezember 2023 stattgefunden hat, wurden kritische Systeme wie der neue Flugcomputer getestet. Besonders ist, dass Daten direkt von der Drohne verarbeitet werden. Derzeit werden sie erst an eine Bodenstation übermittelt, ausgewertet und anschließend neue Befehle an die Drohne gesendet - diese Zwischenschritte könnten künftig eingespart werden.