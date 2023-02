Kuriose Eaglet-Drohne der US-Armee absolvierte ersten Flug

Zahlreiche verschiedene Missionen

Die Eaglet-Drohne komme für eine Vielzahl von Missionen in Frage, heißt es in einem Bericht von The War Zone: Aufklärungstätigkeiten seien ebenso möglich wie Überwachung und elektronischer Kriegsführung bis hin zu klassischen Luftschlägen. Zudem sei die Eaglet-Drohne in der Lage, Equipment für Truppen zu liefern.

Die kleine Drohne könne beispielsweise mithilfe einer größeren "MQ-1C Gray Eagle"-Drohne über Tausende Kilometer transportiert und anschließen abgeworfen werden. Die Eaglet-Drohne soll außerdem eine gute Tarnfähigkeit haben, sodass sie für feindliche Radarsysteme schwer erkennbar sein soll.