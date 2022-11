12 Kamikaze-Drohnen auf einen Schlag: Taiwans neues Waffensystem

Bei einer Veranstaltung in Taiwan wurden zahlreiche selbst entwickelte Drohnen präsentiert und ihre militärischen Fähigkeiten demonstriert.

© Bild: EPA / TAIWAN MINISTRY OF DEFENSE / HANDOUT

Die Eckdaten der " Chien Hsiang"-Drohne

Chien Hsiang wurde zur Ausschaltung von Radarstationen entwickelt, die sich auf See, am Land oder an der Küste befinden. Sie soll auch andere autonom fliegenden Fluggeräte attackieren können. Wie das vonstatten gehen soll, wurde allerdings nicht erwähnt.

Die Kamikaze-Drohne kann bis zu 5 Stunden in der Luft bleiben und Ziele in einer Entfernung von bis zu 1.000 Kilometer erreichen, wie das staatliche News-Outlet Focus Taiwan schreibt und gleichzeitig die Funktionsweise der Drohne erklärt.