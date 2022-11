Neue Killer-Drohnen aus Israel jagen Menschen in Häusern

Eine neue Killer-Drohne mit weitreichenden Fähigkeiten verdeutlicht, in welche Richtung die Zukunft auf dem Schlachtfeld geht. Die LANIUS-Drohne ist für den Häuserkampf konzipiert und kann in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden.

In einem actiongeladenen Promo-Video, das an Computerspiele erinnert, werden einige Situationen gezeigt, in denen die neue Kamikaze-Drohne zur Anwendung kommen kann. Entwickelt wurde die Killer-Drohne LANIUS vom israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems.