Dark Eagle: US-Army testet überraschend Hyperschallrakete

Die US-Army hat am Donnerstag gemeinsam mit der US-Navy erfolgreich eine Hyperschallrakete von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida gestartet, wie es in einer entsprechenden Mitteilung des Verteidigungsministeriums heißt. Der Test war im Vorfeld nicht angekündigt, lediglich eine Luftraumsperre wurde verhängt, wie es in den Lokalnachrichten heißt.

Die Hyperschallgleiter von einem mobilen System abfeuern zu können, hat einige Vorteile. So kann der mobile Transporter Erector Launcher (TEL) per LKW leicht an verschiedene Standorte verlegt werden. Dies erhöht die taktische Flexibilität und erschwert es Gegnern, die Position der Raketen vorherzusagen oder gezielt anzugreifen.

Aufbau der Hyperschallrakete

Die Hyperschallrakete des Dark Eagle-System, auch bekannt als Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), besteht aus 2 Hauptkomponenten: einem zweistufigen Raketenbooster und einem Hyperschall-Gleiter ohne aktiven Antrieb.

Bei dem Konzept wird das Gleitfluggerät per Booster-Rakete auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt und in große Höhe gebracht. In dieser Flugbahn in der Atmosphäre gleitet die Waffe ohne Triebwerk dann mit Hyperschallgeschwindigkeit (also über Mach 5) an ihr Ziel. Dabei ist das Design so konzipiert, dass sie während des Flugs unberechenbare Bewegungen ausführen kann. In früheren Angaben hieß es, dass das System Geschwindigkeiten von bis zu Mach 17 bei einer maximalen Reichweite von 2.775 Kilometer erreichen kann.

Die Kombination aus Höhe, Geschwindigkeit und der unvorhersagbaren Flugbahn macht es schwierig, die Waffe abzufangen. Die folgende schematische Darstellung zeigt den Unterschied zu ballistischen Raketen und Hyperschall-Marschflugkörpern.