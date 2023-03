Mysteriöser Raketentest der Space Force in Cape Canaveral

In Florida könnte der Start einer Trägerrakete eines neuen Hyperschall-Waffensystems der USA bevorstehen.

In einschlägigen Online-Netzwerken herrscht seit Tagen helle Aufregung um einen mysteriösen Raketenstart. Der soll dieser Tage von der Basis der US Space Force am Weltraumbahnhof Cape Canaveral durchgeführt werden. Unklar ist jedoch wann genau.

Die Weltraum-Community auf Twitter wurde unter anderem von verschiedenen Gefahrenwarnungen aufgeschreckt. Die wären an sich in der Region nichts Außergewöhnliches. Offiziell waren jedoch für den Zeitraum, der sich noch bis zum Montagnachmittag Ortszeit erstreckt, keine Raketenstarts angesetzt.