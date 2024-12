Project Mariner: Googles KI-Tool übernimmt mühsames Browsen

Ein neuartiger KI-Agent erledigt mühsame Rechercheaufgaben für einen vollautomatisch.

Googles KI-Welt ist um einen neuen Namen reicher: Project Mariner. Das Tool wurde im Rahmen der Präsentation von Googles neuer KI Gemini 2.0 präsentiert. Es ist ein wichtiger Schritt in die Richtung, aus eher simplen KI-Assistenten neuartige KI-Agenten bzw. AI Agents zu machen. Diese Agenten stellen eine Weiterentwicklung von KI-Assistenten dar. Die Vision ist, dass sie proaktiv handeln und Aufgaben selbstständig initiieren, ohne auf menschliche Eingaben warten zu müssen. In diese Kerbe schlägt auch Project Mariner. In einer Demo zeigt Google, dass sich der Agent in einer Chrome-Extension als Sidebar verbirgt. Öffnet man sie, kommt man zu einem Text-Eingabefeld, wie man es auch von anderen KI-Assistenten kennt. ➤ Mehr lesen: Frühere Android-Chefs arbeiten an völlig neuem Betriebssystem Funktionsweise von Project Mariner Dort tippt man ein, was man gerne haben möchte. In dem Beispiel wird Mariner aufgefordert, zuerst den berühmtesten Post-Impressionisten zu finden. Anschließend soll ein farbenfrohes Gemälde auf Google Arts and Culture gefunden werden. Schließlich sollen passende Malfarben auf Etsy gesucht und in den Warenkorb gelegt werden.

Um diese Aufgaben auszuführen, übernimmt Mariner das aktuelle Chrome-Fenster komplett. In dem Beispiel startet das Tool etwa mit einer Abfrage bei Gemini, wer denn der berühmteste Post-Impressionist sei. Mit dieser Info geht Mariner dann vollautomatisch auf Google Arts & Culture und sucht danach. In der aktuellen Forschungsversion kann bzw. muss man Mariner bei dem gesamten Such- und Browse-Vorgang zuschauen. Alles läuft im Vordergrund ab. In der Seitenleiste kann man sogar mitlesen, was sich der KI-Agent bei seinen Tätigkeiten “denkt”. Google erklärt, das aufgrund des Datenschutzes bewusst so zu machen.