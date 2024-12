Was wir über die Expansion des Universums wissen und was nicht

Seit 2019 bestätigten Messungen der Teleskope Hubble und Webb immer wieder, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt, und dass es Diskrepanzen zwischen den Messwerten gibt. Wir erklären, was wir über die Ausdehnung wissen – und was noch unbekannt ist.

Wenn die Zutaten in die Backform kommen, sind die Beeren im dichten Teig nah beieinander. Erst durch das Backen geht der Teig auf und sie bewegen sich voneinander weg. Die Beeren stehen in diesem Vergleich für die Galaxien und der Teig für den leeren, also interstellaren , Raum.

„Die Expansionsrate ist nicht so leicht zu messen, je nach Messmethode ergeben sich hier leicht unterschiedliche Werte, die sich etwa im Bereich von 67 bis 73 km/s pro Megaparsec (Mpc) bewegen“, so Schrabback. Ein Megaparsec ist eine Entfernungseinheit und entspricht 3,26 Millionen Lichtjahre. Je weiter 2 Galaxien voneinander entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich voneinander weg. Bei 2 Megaparsec Abstand wäre ihre Beschleunigung voneinander weg also doppelt so hoch.

4 Messarten, 4 Messwerte

Berechnet man die Expansionsrate durch Daten des Planck-Weltraumteleskops, das die kosmische Hintergrundstrahlung aus dem frühen Universum erforscht hatten, kommt man auf einen Wert von 67,4 km/s/mpc. Für diese Berechnung muss man davon ausgehen, dass das kosmische Standardmodell korrekt ist.

Misst man im nahen Universum anhand sogenannter Cepheiden, also pulsierender Sterne, kommt man auf eine Expansionsrate von etwa 72 km/s/mpc. „Ob diese Diskrepanz auf systematische Messfehler zurückzuführen ist, oder einen Hinweis auf einen neuen kosmologischen Effekt jenseits des aktuellen Standardmodells der Kosmologie liefert, lässt sich wohl noch nicht abschließend beurteilen“, so Schrabback.

➤ Mehr lesen: Im frühen Universum scheint die Zeit 5-mal langsamer abzulaufen

2 neue Messungen aus diesem Jahr (hier und hier) anhand anderer Sterne kommen erneut auf unterschiedliche Messwerte, die dazwischen liegen. Sie nähern sich aber stärker dem Wert an, der anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung ermittelt wurde.